Klage abgewiesen Ehemalige Chemnitzer Turnerin bekommt kein Schmerzensgeld

Die Ex-Turnerin Helene Schäfer-Betz hat keinen Anspruch auf Schmerzensgeld von ihrem damaligen Arzt am Olympiastützpunkt Chemnitz. Diese Entscheidung hat die Arzt-Haftungskammer am Landgericht Chemnitz am Mittwoch gefällt. Sie beruft sich dabei auf ein Gutachten, das dem Mediziner eine fehlerfreie Behandlung bestätigt.