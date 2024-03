Die frühere Kunstturnerin Helene Schäfer-Betz hat ihrem ehemaligen Arzt am Olympiastützpunkt Chemnitz Behandlungsfehler vorgeworfen und auf 30.000 Euro Schmerzensgeld verklagt. Dazu hat die Arzthaftungskammer des Landgerichts Chemnitz am Mittwoch einen Gutachter gehört.

Der Klägerin Schäfer-Betz geht es darum: Ihr wurde ihren Angaben zufolge nach monatelangen Hüftschmerzen als 16-Jährige mit Billigung des Orthopäden vor einem Wettkampf in Japan das Schmerzmittel Tilidin verabreicht. Ihre Eltern sollen davon nichts gewusst haben. Nach Einnahme der Medikamente sei sie benommen gewesen und bei dem Turnier 2017 vom Balken gestürzt. Vier Jahre nach dem Vorfall beendete sie ihre Karriere. Sie ist die Schwester der Ex-Weltmeisterin Pauline Schäfer-Betz.

Er betonte, dass es in niedrigster Dosis verordnet wurde. Bei seiner Analyse stützte er sich auf die Patientenakte. Er verwies darauf, dass es zuvor Untersuchungen mittels MRT gegeben hatte und auch Gespräche zur Diagnostik geführt wurden. Außerdem würden die Sportler am Olympiastützpunkt intensiv von Physiotherapeuten und Sportpsychologen betreut.

Das Landgericht Chemnitz will am 29. Mai nach einem weiteren Termin in dem Fall entscheiden.