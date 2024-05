Die Staatsanwaltschaft ermittelt nach eigenen Angaben in drei verschiedenen Verfahren. Ein 26 Jahre alter Beschuldigter sei im Januar 2024 in Magdeburg mit mehr als 200.000 Euro aufgegriffen worden, wobei sich unter dem Bargeld unklarer Herkunft auch Falschgeld befunden habe. Der Betrag sollte bei einem Autokauf verwendet werden, laut Staatsanwaltschaft mit dem Ziel der Geldwäsche.

Einem 46-jährigen Mann wird vorgeworfen, ebenfalls im Zusammenhang mit einem angeblichen Pkw-Kauf in Mecklenburg-Vorpommern einen Raub in Auftrag gegeben zu haben, so die Staatsanwaltschaft. Er soll einem weiteren Mann bei einem Fahrzeugkauf im Internet einen höherwertigen Wagen zum Tausch angeboten haben, wenn der Geschädigte zusätzlich 100.000 Euro in bar bezahle. Im September 2023 habe sich der Verkäufer mit einem Mittelsmann des Beschuldigten getroffen, der dem Geschädigten während des Gesprächs die Mappe mit dem Bargeld entrissen habe und geflüchtet sei.