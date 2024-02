Verein "Selbsthilfe 91" Der Verein "Selbsthilfe 91" wurde 1992 gegründet, die Idee dazu entstand bereits ein Jahr früher. Der Verein rekonstruierte und baute bis 2001 vier Häuser für mehr als 300 Mieter. Es folgten Wohnprojekte für Jugendliche, die Beratungsstelle "Lichtblick", die Begegnungsstätte "Treff am Wind", das Sozialkaufhaus "Sparbüchse" und zwei Kreativwerkstätten für arbeitslose und behinderte Menschen. Eine Sozialküche liefert Schulessen für drei Schulen. In Niederfrohna wurden in der Wetzelmühle zwei Wohngruppen für Jugendliche eingerichtet.

Seit der Gründung des Vereins wurden mehr als 5.300 Personen betreut. Der Verein selbst hat 75 festangestellte Mitarbeiter. Quelle: Verein "Selbsthilfe 91 e.V."