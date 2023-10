Wenn der Opa mit seinen Enkeln zu den Dampfloks kommt

Unter den Besuchern war auch Hans-Jürgen Förster - echter Bahnenthusiast aus Wurzen, dessen Sohn als Heizer auf der Leipziger Lok dabei war. "Ohne das Engagement der Vereine wären historische Fahrzeuge gar nicht mehr zu erleben", betonte er und war voll des Lobes über die Vielzahl der Loks, die in Nossen auf Hochglanz poliert zu erleben waren.



Mit seinen Enkeln Lilly und Tim hatte sich Wolfgang Männel aus Freiberg auf den Weg nach Nossen gemacht. Er war selbst Jahrzehnte in der Instandhaltung von Loks und Triebwagen in Karl-Marx-Stadt (heute wieder Chemnitz) und in Dresden beschäftigt. Längst hat er die Eisenbahnbegeisterung an seine Enkel weitergegeben. Tim fand in Nossen vor allem die Dampfloks toll, konnte sich aber auch für die mächtigen Dieselloks begeistern. Seine Zwillingsschwester Lilly schaute sich den Eisenbahntrubel hingegen noch mit einer gewissen Distanz an. Auf dieser Dampflok durften Besucher im Führerstand mitfahren. Bildrechte: MDR/L. Müller

Wie "Ludmillas" die Augen von Bahnfans zum Leuchten bringen

Da Menschen, die Dampfloks noch im aktiven Betriebsdienst erlebt haben, inzwischen altersbedingt weniger mobil sind, erobern in der Eisenbahnszene zunehmend auch Dieselloks eine jüngere Fangemeinde. Geradezu legendär sind inzwischen Maschinen der Baureihe 132 aus Beständen der Deutschen Reichsbahn der DDR, bei der Deutschen Bahn AG je nach Umbauversion als Baureihe 232, 233 oder 234 eingereiht. Die sechsachsigen Dieselloks aus sowjetischer Produktion tragen in der Szene liebevoll den Namen "Ludmillas" und gelten in Eisenbahnerkreisen als nahezu unverwüstlich. Ihr röhrender Diesel-Sound ist Musik in den Ohren vieler Fans. Anwohner von Bahnstrecken sind da mitunter anderer Meinung.

Für Eisenbahnfotografen wurde ein Nachtparade organisiert, bei der auch sechs "Ludmillas" vor den Lokschuppen rangiert wurden. Bildrechte: Bastian Fischer

Ein Lokführer sammelt fünf Dieselloks und eine Dampflok ein

Fünf betriebsbereite Maschinen hatte der Eisenbahnverein organisiert - drei von DB Cargo und zwei von der Wedler Franz Logistik (WFL), die auch in Nossen einen Wartungsstützpunkt unterhält. "Das klappt nur mit Beziehung und auch Glück", sagt Vereinsmitglied Sven Hesse. Er ist Lokführer bei der WFL und bundesweit im Einsatz. Immerhin kann eine Diesellok, die am Wochenende beim Eisenbahnfest im Landkreis Meißen ist, vier Tage lang nicht im regulären Einsatz vor Güterzügen sein. Sven Hesse hat alle Kontakte spielen lassen, um Diesel- und Dampfloks nach Nossen zu holen. Bildrechte: MDR/L. Müller

Zwei junge Dresdnen stehen auf "Reichsbahn"-Loks

Am Freitag vor dem Fest hat Sven Hesse die Loks regelrecht "eingesammelt" - in Wustermark und Seddin. Auch die Berliner "52er" kam in Schöneweide zum Einsparen von Trassengebühren noch an den illustren Lokzug, der wegen Bauarbeiten auf Umwegen schließlich über Riesa und Döbeln nach Nossen gefahren wurde - sehr zur Freude von Vincent Rösel und Nils Metzger. Beide sind aus Dresden, eingefleischte Eisenbahnfans und Mitglieder im Verein der Ostsächsischen Eisenbahnfreunde in Löbau. Nils Metzger ist zudem noch Lokführer in Ausbildung bei einem Bahnunternehmen in Brandenburg.

Vincent Rösel und Nils Metzger sind eingefleischte Bahnfans aus Dresden. In Nossen waren sie natürlich mit der Kamera dabei. Bildrechte: MDR/L. Müller

Die beiden kennen sich also aus und haben die meisten begehrten Loks wohl schon irgendwo an der Strecke oder bei Festen vor der Linse gehabt. Dennoch waren sie nach Nossen gekommen und eigentlich ganz zufrieden mit dem, was ihnen auf der Drehscheibe geboten wurde. Vincent Rösel hat eine klare Meinung: "Hauptsache Reichsbahn." Und davon gab es am Wochenende genug. Die heimliche Starlok - manche nannten sie sogar "Prinzessin" - war in Nossen die 232 618 - die standesgemäß ihre frühere Reichsbahn-Nummer 132 618 tragen durfte. Diese Maschine trägt auf Initiative engagierter Eisenbahner bei DB Cargo seit diesem Jahr wieder ihre Ursprungslackierung und bringt Reichsbahn-Flair auf die Gleise.

Kritik an fehlendem Traditionsbewusstsein der DB AG