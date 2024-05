Die Gewerkschaft der Lokführer (GDL) darf den Schülerverkehr bei der City-Bahn Chemnitz nicht mehr bestreiken. Einem Antrag auf einstweilige Verfügung der City-Bahn gab das Arbeitsgericht Chemnitz am Mittwoch statt und verurteilte die GDL zur Mitwirkung an einem Notdienstplan. Das Gericht stützte sich bei seiner Entscheidung auf die Notwendigkeit der Schülerbeförderung. Das heißt, an Schultagen muss der Schülerverkehr morgens und nachmittags rollen.