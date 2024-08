Nach einem fast einjährig währenden Tarifkonflikt zwischen der Eisenbahnergewerkschaft GDL und der City-Bahn Chemnitz haben beide Seiten einen Durchbruch erzielt. Wie beide Seiten am Freitag mitteilten, wurde am 1. August ein Tarifabschluss erzielt. Dem seien "intensive Hintergrundverhandlungen" vorausgegangen. "Für die Fahrgäste ist damit die gute Nachricht verbunden, dass es zu keinem weiteren Streikaufruf kommen wird und Zugleistungen mit Ferienende wieder planmäßig zur Verfügung stehen", so die GDL.

