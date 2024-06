Im Tarifstreit mit der City-Bahn Chemnitz ist die Lokführergewerkschaft GDL auch in zweiter Instanz vor Gericht gescheitert. Das Landesarbeitsgericht habe das Urteil des Arbeitsgerichts Chemnitz vom 29. Mai in wesentlichen Teilen bestätigt, sagte eine Gerichtssprecherin am Montagabend. In dem Rechtsstreit geht es um die Mitwirkung der Gewerkschaft an einem Notdienstplan während der Streiks, um den Schülerverkehr zu sichern. Das heißt, an Schultagen soll der Schülerverkehr morgens und nachmittags rollen – sofern die Streiks nicht mindestens vier Tage vorher angekündigt werden.