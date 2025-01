Im Prozess um den mutmaßlichen Mord an Valeriia aus Döbeln sind weitere Details bekanntgeworden. Am zweiten Verhandlungstag im Landgericht Chemnitz sagte eine Polizistin als Zeugin aus. Der Aussage der Beamtin zufolge waren die Mobiltelefone des mutmaßlichen Mörders am Abend vor der Tat mit dem WLAN-Router von Valeriias Mutter verbunden. Das hätte die Auswertung der beiden Handys und der Autofahrdaten des 37-Jährigen ergeben.

"Wir wissen auf jeden Fall: Er war in dieser Nacht an der Wohnanschrift der Geschädigten", erklärte die Polizistin weiter. Zudem sei am Morgen des 3. Juni - dem Tag als Valeriia starb - das Auto des Angeklagten von einer Kamera auf dem Hin- und Rückweg zu dem Wald erfasst worden. In diesem sei Valeriia getötet worden.