Oberbürgermeister Sven Schulze will damit den Druck auf die Bundespolitik erhöhen, Chemnitz doch noch an das nationale Wasserstoffnetz anzuschließen. "Hier gibt es sehr viele mittelständische Unternehmen, die Bedarf an Wasserstoff haben", so Schulze am Montag. Zudem gehe es dabei um eine wichtige Zukunftsentscheidung: "Es geht darum, wie die Energieversorgung in der Zukunft stattfinden soll und ob Industrie hier existieren kann oder nicht." Nach Ansicht des Oberbürgermeisters müsse man "laut sein und zeigen, was notwendig ist".