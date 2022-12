Juha Sahlstein begrüßt die Kunden fröhlich am Stand mit finnischem Honig. Bereits seit 2009 kommt er regelmäßig für vier Wochen nach Chemnitz, um auf dem Weihnachtsmarkt zu arbeiten. "Hauptberuflich arbeite ich in Finnland als Deutschlehrer", erklärt er lachend, warum er so gut Deutsch spricht. "Ich nutze die Arbeit auf dem Weihnachtsmarkt als eine Art Sprachreise und um meine deutschen Freunde zu sehen."