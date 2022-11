Bergparaden am Wochenende

Auf dem Weihnachtsmarkt riecht es außerdem nach Vorfreude, nach einem geschmeidigen Start in die Adventszeit – aber auch nach den kultigen Brauchtümern der kommenden Tage.

Erzgebirgische Traditionsvereine bereiten sich nach zweijähriger Corona-Pause auf ihre berühmten Bergparaden vor. Bis zum vierten Advent sind knapp 20 Aufzüge in historischen Trachten geplant, teilte der Tourismusverband Erzgebirge am Freitag in Annaberg-Buchholz mit. Zum Auftakt in Chemnitz werden am Sonnabend fast 1.000 Teilnehmende erwartet.

Viele Trachtenvereine bringen ihre eigenen Kappellen mit. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Beteiligt sind Mitglieder der sächsischen Bergmanns-, Knappen- und Hüttenvereine. Erzgebirgische Bergparaden sind in der Adventszeit unter anderem auch in Olbernhau, Schwarzenberg und Marienberg geplant. Höhepunkt ist die Große Bergparade in Annaberg-Buchholz am 18. Dezember.

Sie wird voraussichtlich von rund 900 Uniformträgern und knapp 400 Bergmusikern aus Sachsen und Bergbauregionen der gesamten Bundesrepublik gestaltet. Im Anschluss an den Aufzug findet traditionell vor der Kulisse der evangelischen St. Annenkirche ein Open-Air-Konzert statt.

Hoffnung: Rosen für die Rechte der Frauen

Nicht zuletzt hat es am Freitag auf dem Chemnitzer Weihnachtsmarkt auch nach Hoffnung gerochen: Hoffnung und Rosen. Diese wurden von Sheyda Mahasenpoor und Soheyla Chegini kurz vor der offiziellen Eröffnung des Marktes an Passantinnen und Passanten verteilt.

Soheyla Chegini und Sheyda Mahasenpoor haben Rosen auf dem Weihnachtsmarkt verteilt, um an die Lage der Frauen in Iran zu erinnern. Bildrechte: Sarah Hofmann

Sie wollten damit trotz der Weihnachtsvorfreude an die Situation der Frauen in Iran erinnern, die derzeit für ihre Freiheit kämpfen. "Es sind schon mehr als 400 Menschen in Iran ermordet worden. Darauf wollen wir aufmerksam machen", sagte Sheyda Mahasenpoor, die aus dem Land stammt.