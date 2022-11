Fußball-Anhänger aus Jena haben am Sonntag in einem Regionalexpress zwischen Leipzig und Chemnitz erheblichen Schaden angerichtet. Die Waggons des Zuges sind durch die Bundespolizei noch "in Chemnitz beschlagnahmt worden", sagte ein Sprecher der Mitteldeutschen Regiobahn (MRB). Die Ermittlungen sollen bis mindestens Dienstag dauern. Derzeit behelfe sich die MRB mit einem Ersatzzug. Nach dem Vorfall seien aber am Sonntag zwei Zugverbindungen ausgefallen.