Eine Firma, die von diesem Trend profitiert, ist der Technologie-Händler und Dienstleister Komsa aus Hartmannsdorf bei Chemnitz. Die Zahl der Wiederaufbereitungen hat sich dort nach Unternehmensangaben in den vergangenen drei Jahren verdreifacht. Insgesamt eine Million Geräte werden von der Firma derzeit pro Jahr für Hersteller und Privatkunden repariert oder generalüberholt. Dieses Geschäft will Komsa in den nächsten Jahren weiter ausbauen.

Internetplattformen wie Refurbed und Back Market, wo Verbraucher ihre Altgeräte zu Geld machen können und auf denen generalüberholte Elektrogeräte angeboten werden, verzeichnen bereits seit Jahren hohe Wachstumsraten. In diesem Geschäft will Komsa nun vom Ankauf über die Aufbereitung bis hin zum Verkauf stärker mitmischen.

Komsa ist 1992 ursprünglich als Großhändler für die Mobilkommunikation gestartet und 1995 ins Handy-Reparatur-Gewerbe eingestiegen. Seit 2013 bereitet die Firma auch gebrauchte Handys wieder auf. Sie gilt als einer der größten Anbieter von Handy-Reparaturen in Deutschland. Inzwischen beschäftigt das Unternehmen in Sachsen 1.300 Mitarbeiter - davon 300 in der Werkstatt. Doch die Konkurrenz wird härter. Man kann Smartphones inzwischen auch in Elektromärkten reparieren lassen, in kleinen Werkstätten oder bei Schlüsseldiensten.