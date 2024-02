Weiberfasching Frauen erobern Wittichenau und Tausende schauen zu

In Wittichenau hat der Umzug zum Weiberfasching an diesem Sonnabend wieder tausende Besucherinnen und Besucher in die Kleinstadt gelockt. In diesem Jahr zogen 120 Frauengruppen durch die gesamte Stadt. Außerdem hatten wieder viele Bars für Gäste geöffnet. Dafür haben sich 24 Garagen, Scheunen oder andere Gebäude in die beliebten Freiluft-Theken verwandelt. Der nächste Höhepunkt lässt nicht lange auf sich warten: Auch zum großen Rosenmontagsumzug werden mehrere Tausend Gäste in Wittichenau erwartet.