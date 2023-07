Seit dem frühen Mittwochmorgen haben die Beschäftigten des Edeka-Großhandels in Berbersdorf ihre Arbeit niedergelegt. Nach Angaben der Gewerkschaft Verdi soll der Streik bis zum Montag andauern. Es könne in dieser Zeit zu Lieferschwierigkeiten in Edeka-Märkten kommen. Vor allem haltbare Lebensmittel seien betroffen. Bei Milch, Obst und Gemüse würden die Großhändler versuchen, den Bedarf zu decken. Das Zentrallager in Berbersdorf versorgt nach Unternehmensangaben über 800 Edeka-Märkte in Nordbayern, Sachsen und Thüringen.