Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Montagabend auf dem A4-Parkplatz "Am Steinberg" in Richtung Chemnitz ereignet. Wie die Polizei mitteilte, war ein Pkw-Fahrer bei der Zufahrt auf den Autobahnparkplatz nach rechts ausgeschert und mit einem auf dem Platz abgestellten Lastwagen kollidiert.