Offenbar ist das Feuer in einer Lagerhalle in Frankenberg am Freitag von einem beschädigten Auto ausgegangen. Der Wagen war am Donnerstagnachmittag nach einem Unfall abgeschleppt und in der Halle untergestellt worden. Zu diesem Ergebnis kam am Sonnabend ein Brandursachenermittler, wie die Polizei mitteilte. Der Brand entstand demnach "offenbar im Zusammenhang mit dem vorherigen Unfallgeschehen".