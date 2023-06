Das Freibad im Frankenberger Ortsteil Sachsenburg wird dieses Jahr nicht öffnen. Der Grund: Das Wasserbecken kann nicht ausreichend gefüllt werden. "Ich habe nicht nur ein Tränchen in den Augen, ich habe Tausende, Millionen Tränen in den Augen", sagt Vereinschef Roland Porst. "Wir haben jedes Jahr umfangreiche Betonsanierungsarbeiten, um das Becken wasserdicht zu machen." In diesem Jahr sei es aber nicht gelungen, alle Schadstellen zu erfassen und zu sanieren. Eine grundlegende Sanierung des Betonbeckens sei aus Sicht des Vereins unausweichlich.