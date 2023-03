Einige Menschen im Raum geben Einblicke in ihre Krankheitsgeschichten. Da ist von persönlichen Krisen, Trauer, Aufenthalten in der Psychiatrie und fehlender Unterstützung die Rede. Wichtig sei, sich an das Hilfesystem zu wenden, wenn man bemerkt, dass man die Situation nicht mehr selbst in den Griff bekommt, sagt Matthias Gröll, Psychiatriekoordinator für den Landkreis Mittelsachsen. "Es gibt niedrigschwellige Beratungsangebote, die sich gut als Erstanlaufstelle eignen", sagt er. "Außerdem können wir im Landkreis über den sozialpsychiatrischen Dienst im Normalfall innerhalb einer Woche ein Erstgespräch vermitteln." Wartezeiten gebe es vor allem im Bereich der ambulanten fachärztlichen Behandlung, was am allgemeinem Fachkräftemangel läge.