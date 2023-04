Im Motorradmuseum auf Schloss Augustusburg ist am Sonnabendvormittag eine neue Sonderschau eröffnet worden. Sie ist dem Motorrad DKW RT 125 gewidmet. Davon seien bis 1957 rund 450.000 Stück in Zschopau hergestellt worden, sagte der stellvertretende Museumsleiter Tonio Schulze MDR SACHSEN. Sieben Stück werden gezeigt. 1939 sei die DKW RT 125 erstmalig produziert, "dann nach 1945 von verschiedenen Ländern kopiert worden", berichtete Schulze. Als Grund nannte er die Eigenschaften des Motorrads: "Weil es eben so ein einfaches und kompaktes Motorrad gewesen ist".