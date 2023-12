Bildrechte: MDR/Thomas Friedrich

Sammelleidenschaft Weihnachten in Falkenau: Hier stapeln sich Hunderte Bergmänner und Engel

07. Dezember 2023, 17:49 Uhr

In der Weihnachtszeit sorgen Engel, Bergmann & Co. nicht nur im Erzgebirge für die entsprechende Stimmung. Je nach Sammelleidenschaft kommt immer mal einer dazu. Darüber kann Hermine Nestler in Falkenau nur milde lächeln. Sie hat Hunderte Weihnachtsfiguren in ihrem Wohnzimmer und braucht mehrere Tage zum Aufstellen.