In Flöha im Landkreis Mittelsachsen ist ein 85 Jahre alter Mann wegen Totschlags festgenommen worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wählte der Mann am Freitagmorgen den Notruf, da er mehrere Schnittverletzungen hatte. Zudem habe er mitgeteilt, dass seine 71 Jahre alte Ehefrau gestorben sei. Als die Rettungskräfte eintrafen, konnten sie nur noch den Tod der Frau feststellen, teilte die Polizeidirektion Chemnitz mit.