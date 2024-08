Die A4 ist nach mehreren Unfällen zwischen den Anschlussstellen Siebenlehn und Berbersdorf in beiden Richtungen voll gesperrt.

Nach Angaben der Polizeidirektion Chemnitz sind in einem dieser Unfälle in Richtung Chemnitz mindestens 21 Fahrzeuge verwickelt. Es gibt demnach viele Verletzte, eine genaue Zahl gibt es noch nicht. Einem Reporter zufolge wurden mindestens 30 Menschen verletzt.



Rettungskräfte sowie ein Rettungshubschrauber sind im Einsatz. Auslöser der Unfälle war vermutlich ein vorangegangenes Unwetter. Die Polizei empfing nach eigenen Angaben mehrere Anrufe, in denen von Aquaplaning die Rede war.