Nach einem schweren Verkehrsunfall auf der S200 ist der mutmaßliche Unfallverursacher am Ostersonntag im Krankenhaus gestorben. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Der 72-Jährige war am Montag vor einer Woche zwischen Mittweida und Ottendorf nach einem Überholmanöver in den Gegenverkehr geraten und mit zwei anderen Fahrzeugen kollidiert. Dabei wurde er schwer verletzt.