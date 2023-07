Nach dem Zusammenstoß eines Autos mit einem Reisebus aus Sachsen an der Grenze zwischen Bayern und Tirol ist die Zahl der Verletzten auf elf gestiegen. Der Busfahrer und die Reiseleiterin seien noch im Krankenhaus, sagte ein Sprecher der Tiroler Polizei am Dienstag. Der Hergang werde untersucht. Der Busfahrer und die Reiseleiterin hätten wegen ihrer Verletzungen bisher nicht vernommen werden können, hieß es.

Ein 19 Jahre alte Autofahrer war am Montagnachmittag auf österreichischer Seite in Ehrwald, einem Gemeindeteil von Lermoos am Fuß der Zugspitze, gegen den entgegenkommenden Bus geprallt und mit seinem Wagen in das Bachbett der Loisach geschleudert worden. Er starb noch an der Unfallstelle. Laut Polizei stammte der junge Mann aus dem Landkreis Garmisch-Partenkirchen.