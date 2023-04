Am Sonnabend wird in Oederan der "Tag der Erneuerbaren Energien" veranstaltet. Der Tag, dessen Name an die aktuelle politische Diskussion um die Energiewende denken lässt, hat in Oederan eine lange Tradition. Er wurde dort bereits 1996 ins Leben gerufen.

Schon 2005 erhielten der damalige Bürgermeister Gernot Krasselt (links) und Eberhard Ohm vom Energieteam der Stadt den Deutschen Solarpreis als Anerkennung für den "Tag der Erneuerbaren Energien." (Archivfoto vom 28.10.2005) Bildrechte: dpa