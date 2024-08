Das Kreiskrankenhaus Freiberg will seine Zentrale Notaufnahme zum Integrierten Notfallzentrum (INZ) ausbauen. Wie die Klinikleitung mitteilte, entsteht zugleich ein Integriertes Kinder-Notfallzentrum. Die Einrichtung spiele damit eine Vorreiterrolle in Sachsen. Der Um- und Ausbau soll zu mehr medizinischen Leistungen führen. Das Vorhaben werde als Modellprojekt mit der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) umgesetzt, hieß es.

Dem INZ soll eine Notdienstpraxis der Kassenärztlichen Vereinigung angegliedert sein. Diese treffe an einem "gemeinsamen Tresen" die Voreinschätzung für die nötige Behandlung, so die Klinikleitung. Dem Chefarzt der Notaufnahme Ralf Walper zufolge benötigen zahlreiche Patienten der Notaufnahme eigentlich eine Behandlung in einer Arztpraxis. Sie blockierten wertvolle Kapazitäten für tatsächliche Notfälle.