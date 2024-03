Bildrechte: Konstantin Henß/MDR

Versammlung Gute Stimmung bei Demo für Demokratie in Freiberg

10. März 2024, 16:53 Uhr

Die Dresdner Band Banda Comunale unterstützt in vielen sächsischen Städten Demonstrationen für Weltoffenheit. In Mittelsachsen sind die Menschen am Sonntag in zahlreichen Orten zu Demonstrationen für Weltoffenheit, Demokratie und Miteinander aufgerufen worden - so auch in Freiberg.