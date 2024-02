Freiberg will mit stadteigenem Mehrweggeschirr die große Abfallmenge von Einwegverpackungen vor allem im Stadtzentrum verringern. Es wird seit Donnerstag an alle interessierten Gastronomen und Händler ausgegeben, die Speisen und Getränke zum Mitnehmen verkaufen. Diese sind seit Anfang 2023 gesetzlich dazu verpflichtet, Kunden dafür Mehrwegbehälter anzubieten. Freiberg stellt nach Angaben von City-Managerin Nicole Schimpke dafür zunächst jeweils 1.000 Kaffeebecher, Suppenschüsseln sowie große, kleine und zweigeteilte Menüschalen bereit - alle in einem mit den Gastronomen abgestimmten einheitlichen Design: silbergrau mit einem Herz-Logo und dem Aufdruck "Silberstadt Freiberg - mehr wert".