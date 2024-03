Der Pfarrer von Großschirma hat im Gespräch mit MDR SACHSEN die zunehmend aufgeheizte Stimmung im Ort beklagt.

Ein Demokratieforscher aus Leipzig sieht den Wahlausgang als Warnsignal.

Von den Bürgerinnen und Bürgern ist das Wahlergebnis unterschiedlich aufgenommen worden.

Am Sonntag ist der AfD-Landtagsabgeordnete Rolf Weigand zum Bürgermeister in Großschirma gewählt worden. Das Wahlergebnis überrascht den Gemeindepfarrer Justus Geilhufe nicht. Es sei ein Ausdruck dafür, dass die Stimmung im Ort nicht gut sei, sagte er MDR SACHSEN. Das müsse geändert werden. Mit der Übernahme von Verantwortung durch AfD-Träger müsse nun auch geliefert werden. Viele der großen Ankündigungen der Partei werden nicht standhalten, so der Theologe.

In einer hochemotionalen, aufgeheizten und zunehmend aggressiven Debatte hätten die Leute an vielen Stellen aufgehört miteinander zu reden, so Geilhufe. Man habe geredet und gehandelt nach dem Muster "Der muss weg", so der Pfarrer mit Verweis auf Weigands verstorbenen Amtsvorgänger Volkmar Schreiter, mit dem er ein gutes Verhältnis gepflegt habe. An Schreiter sei dies nicht spurlos vorbei gegangen. Schreiter hatte sich im Oktober 2023 das Leben genommen. Deshalb musste der Bürgermeister vorzeitig neu gewählt werden.

Bildrechte: Justus Geilhufe

Demokratieforscher: Warnsignal für Demokraten

Die Landesverbände der AfD in Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt werden von den Landesverfassungsschutzämtern als gesichert rechtsextremistisch eingestuft. Der Leipziger Demokratieforscher Johannes Kiess sieht darum in dem Wahlerfolg der AfD ein "weiteres, unübersehbares Warnsignal" für alle Demokratinnen und Demokraten. "So demokratisch ist es in der sogenannten Mitte offenbar nicht", sagte Kiess am Montag dem Evangelischen Pressedienst (epd).

Grüne: Wahlergebnis "bedrückend"

Die Landesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen Christin Furtenbacher hat das Wahlergebnis als "bedrückend" bezeichnet. Mit Landtagsanfragen wie beispielsweise der Frage nach Frauen im gebärfähigen Alter nach Nationalität untergliedert habe Rolf Weigand offen gezeigt, wessen Geistes Kind er sei. Ihn an der Spitze einer Stadt im Freistaat zu sehen, erfülle mit Sorge.

Geteiles Echo bei Einwohnern

Ein Polizist, der in Großschirma lebt, sagte MDR SACHSEN, man werde sehen, was die kommenden sieben Jahre brächten. Eine Parteipolitik gehöre nicht in die Kommunalpolitik. Seinen Worten zufolge müssen in der Gemeinde eine Vielzahl an Projekten umgesetzt werden, wie die Muldenbrücke zu sanieren.

Ein anderer Mann führte aus, Wiegand habe von den drei Kandidaten den besten Wahlkampf gemacht und am häufgsten mit den Bürgern gesprochen.

Einer Seniorin aus Großschirma zufolge müsse man das Ergebnis respektieren, auch wenn rechtsextrem gewählt worden sei, was nicht sein müsse.

Wahl mit knapp 60 Prozent gewonnen