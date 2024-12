"Oft ist es so, dass für die Betroffenen, wenn sie das Geschehen verarbeiten, auch bisschen mehr Klarsicht kommt. Für eine Spurensicherung durch die Polizei ist es dann oft zu spät", sagt der Arzt Dr. Ralf Walper. Er ist Chefarzt der Zentralen Notaufnahme und weiß aus dem Alltag, dass sowohl Frauen als auch Männer von häuslicher und sexualisierter Gewalt betroffen sind. Die Zahl der Fälle sei in den letzten Jahren steigend. Damit umzugehen, habe auch das Personal an Grenzen gebracht. Deswegen seien extra Schulungen angeboten worden, um die Betroffenen ordnungsgemäß 24 Stunden rund um die Uhr behandeln zu können.