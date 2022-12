Am Donnerstagvormittag war Steinmeier in einer Freiberger Schule zu Gast. In der Schule werden Mädchen und Jungen, die vor dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine geflohen sind, in zwei Klassen von ukrainischen Lehrkräften unterrichtet. Zwei Lehrerinnen hatten Steinmeier die Sorgen und Nöte der Kinder geschildert. Manche hätten Raketeneinschläge erlebt und seien traumatisiert, berichtete Lehrerin Olena Bäcker, die seit 15 Jahren in Deutschland lebt. "Jeder hat seine eigene Geschichte", sagte Bäcker. Die ukrainischen Schüler würden jeden Tag einen Schmerz in sich tragen, auch wenn sie ganz normal wie andere Kinder aussähen. Oft müssten sie getröstet werden.