Landratsamt Freiberg: Krisentreffen zur Unterbringung von Geflüchteten

Hauptinhalt

04. November 2024, 18:42 Uhr

In der Freiberger Clemens-Winkler-Schule wird zukünftig in einem Container unterrichtet. Grund: Mehr als doppelt so viele Erstklässler wie üblich sind dort eingeschult worden, 80 Prozent von Ihnen sprechen kein Deutsch als Muttersprache. Weil die Geflüchteten im Landkreis Mittelsachsen hauptsächlich in den größeren Städten leben, sollte ein Krisengipfel am Montag nach besseren Möglichkeiten der Verteilung suchen.