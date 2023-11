Die Chemnitzer Band Blond ist am Donnerstagabend beim Preis für Popkultur ausgezeichnet worden. Das teilte der Verein für Popkultur e.V. mit. Die dreiköpfige Kombo ist in der Kategorie "Beeindruckendste Liveshow" als Sieger gekürt worden. Nominiert war ihr Konzert zur Veröffentlichung ihres neuen Albums im April 2023 in Berlin.