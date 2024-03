"M.W. gegen Freistaat Sachsen wegen Polizeilicher Maßnahme am 01.09.2018": So hat das Verwaltungsgericht Chemnitz den Termin für Dienstag angekündigt. Michèle Winkler hatte 2019 Klage eingereicht, um einen Polizeieinsatz in Chemnitz juristisch überprüfen zu lassen, der am 1. September 2018 stattfand.

Vor fünfeinhalb Jahren war Chemnitz nach einem tödlichen Messerangriff auf einen Deutsch-Kubaner in Aufruhr. Das rechtspopulistische Bündnis Pegida, AfD, Rechtsextreme und besorgte Bürger demonstrierten an dem Tag bei einem als "Trauermarsch" betitelten Protestzug. Rund 4.500 Teilnehmer wurden dabei gezählt.

Klägerin wollte Demokratie in alter Heimat unterstützen

Dem rechten Aufmarsch stellte sich Gegenprotest des Bündnisses Chemnitz Nazifrei unter dem Motto "Herz statt Hetze" entgegen. Unter den 4.000 Demonstrierenden für Frieden und gegen Rassismus waren viele Bundes- und Landespolitiker und auch Michèle Winkler aus Nordrhein-Westfalen, die gerade ihre alte Heimat und Familie im Erzgebirge besuchte.

"Ich war allein bei der Demo und zwar aus antifaschistischer Überzeugung. All die rechten Angriffen und Nazi-Ausschreitungen in den Tagen zuvor trieben mich um. Mir liegt Chemnitz sehr am Herzen", erzählt die gebürtige Erzgebirgerin im Gespräch mit MDR SACHSEN.

Die Polizei war nach eigenen Angaben von damals mit 1.800 Beamten, Wasserwerfern, Räumpanzern und Reiterstaffel im Einsatz und hielt die Protestgruppen auseinander. Eine Chronologie der Ereignisse finden Sie hier.

Von Polizisten auf Johannisplatz geschoben

Von der bunten Demo sei Michèle Winkler dann weggegangen, um sich das Geschehen rings herum anzusehen. Am Roten Turm habe sie an einem Laternenpfahl gelehnt gestanden. "Plötzlich haben mich Polizisten auf den Johannisplatz geschoben, wo bestimmt schon 100 oder mehr Leute waren. Das ging total schnell und ich fand mich im Kessel wieder", erinnert sich die heute 40-Jährige.

Per Durchsage habe die Polizei gegen 18 Uhr mitgeteilt, dass die Eingekesselten Landfriedensbruch begangen hätten und nun ihre Personalien festgestellt würden. Minderjährige hätten zuerst gehen können, wenn sie Personenangaben machten.

"Ich stand nah an einer Wand. Ich kannte dort keinen und hatte ziemliche Angst. Ich wusste zu dem Zeitpunkt gar nicht, wie ich wieder heimkomme." Gegen 22 Uhr habe die Polizei den Einsatz beendet. Michèle Winkler schätzt, dass rund 200 Leute vom Johannisplatz ohne Personalienfeststellung einfach so gehen konnten. Sie auch.



Als Gruppe seien sie zum Hauptbahnhof gelaufen, begleitet von Polizeikräften - "aus Angst, im Dunkeln von Neonazis angegriffen zu werden". Dass diese Befürchtung begründet war, erfuhren Winkler und die Öffentlichkeit tags darauf, nachdem bekannt wurde, dass Rechtsradikale eine Besuchergruppe um einen hessischen SPD-Bundestagsabgeordneten nach der Herz-statt-Hetze-Demo überfallen hatten und dass es Auseinandersetzungen vor der Abreise am Hauptbahnhof gegeben hatte.

Die Sicht der Polizei: "Maßnahme gegen 350 Personen"

Das sächsische Innenministerium fasst den Abend auf Nachfrage von MDR SACHSEN so zusammen: Der Polizeivollzugsdienst (PVD) habe gegen 18 Uhr "gewaltbereite Personen im Bereich des Stadthallenparkes/Roter Turm angehalten, nachdem es im Vorfeld aus dieser Gruppe heraus zu Angriffen auf Polizeibedienstete und zu Sachbeschädigungen gekommen war. Die Maßnahme richtete sich gegen etwa 350 Personen."



Gegen 22 Uhr sei die polizeilichen Maßnahmen zur Identitätsfeststellung insgesamt beendet "und die vor Ort verbliebene Personengruppe zum Bahnhof begleitet" worden. Dies sei aufgrund "polizeitaktischer Erwägungen zur Verhinderung weiterer Störungen durch gewaltbereite Personen" geschehen. Die Einkesselung war danach mehrfach politisches Thema im Sächsischen Landtag. Die Linke hatte dazu mehrere Kleine Anfragen gestellt.

Enttäuschung, dass Prozessbeginn so lange dauerte

Zu Hause schrieb sich Michèle Winkler ein Gedächtnisprotokoll. Später ärgerte sich die damals 35-Jährige. "Ich fragte mich, wie sinnvoll die Freiheitsentziehung war? Ich wollte die Rechtmäßigkeit des Polizeieinsatzes juristisch überprüft lassen." Deshalb reichte sie 2019 Klage ein. Dass darüber erst so viele Jahre später in Chemnitz verhandelt wird, enttäuscht sie bereits vor dem Gerichtstermin. "Die Verantwortlichen von damals sind doch gar nicht mehr im Amt. Ich wollte eigentlich ein Signal setzen."

Kritik an juristischer Aufarbeitung