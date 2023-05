Der NSU-Untersuchungsausschuss des Bayerischen hat am Montag in der JVA Chemnitz die verurteilte Rechtsextremistin Beate Zschäpe vernommen. Die Zeugenvernehmung nahm etwa acht Stunden in Anspruch, sagte der Ausschussvorsitzende Toni Schuberl auf einer anschließenden Pressekonferenz. Erstmals habe Zschäpe persönlich umfassend Fragen beantwortet und sich kooperativ gezeigt, so Schuberl. Große, überraschende Aussagen Zschäpes habe man nicht erwartet, die habe es auch nicht gegeben. Ein Wortprotokoll der Vernehmung soll in absehbarer Zeit veröffentlicht werden, hieß es.