Dort haben sie sich gut entwickelt: "Beide Störche sind wohlauf", berichtete Spörl, der auch Storchenbeauftragter im Raum Geithain ist. Seine Zöglinge seien nun etwa neun Wochen alt und sehr aktiv. Gefüttert werden sie mehrfach am Tag, darunter mit eingefrorenen Eintages-Kücken. "Sie brauchen den Kalk aus den Knochen", erklärt Spörl dazu. Gelegentlich gebe es auch Katzenfutter. Zur Fütterung nutzt der Experte eine Storchen-Attrappe, damit sich die Vögel nicht an ihn und an den Menschen gewöhnen.

In 95 Prozent der Fälle gelingt die Auswilderung von Störchen in Obhut, sagt Michael Kaatz von der Vogelschutzwarte Storchenhof Loburg im Jerichower Land MDR SACHSEN. Auch bei den Wittgensdorfer Jungstörchen soll das klappen. "Sie sind kurz vor dem Ausfliegen", meint Spörl. In der Natur würden die Storcheneltern sie weniger füttern, um den Nachwuchs zum Ausfliegen zu motivieren. In Thräna müssen diese Motivation andere Storchen-Mitbewohner organisieren, die schon die ersten Runden fliegen.