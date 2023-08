Wetter Sturmböen über Thüringen: Friedhöfe in Erfurt geschlossen

Mit bis zu 80 Kilometern pro Stunde fegen Sturmböen am Donnerstag über Thüringen hinweg. Auch in den kommenden Tagen sieht es nicht besser aus. In Erfurt bleiben am Donnerstag aus Sicherheitsgründen die Friedhöfe geschlossen.