Industriebrache Adorf: Sprengung des Viola-Schornsteins schafft Platz für Parkanlage

Auch wenn Tradition im Vogtland wichtig ist - von manchen Traditionen kann man sich auch trennen. Am Mittwoch löste sich ein alter Schornstein in Adorf in Schutt und Rauch auf. Seit Ende der 1980er-Jahre prägte die riesige Esse der Großgärtnerei Viola das Stadtbild. Nun wird Platz geschaffen für einen Park.