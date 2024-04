Bildrechte: CheerMANIA Auerbach e.V.

Sport Von Auerbach nach Orlando - Cheerleader fahren zur WM

17. April 2024, 15:44 Uhr

Vier junge Sportlerinnen aus dem Vogtland sind am Mittwoch in ein großes Abenteuer gestartet: Sie fliegen in die USA zur Weltmeisterschaft im Cheerleading. Die Teenager aus Auerbach sind Teil des Junioren-Nationalteams, das nächste Woche in Orlando um den Titel mitkämpfen will.