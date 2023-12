Die Cheerleader des CVV Cheermania Auerbach haben am Sonnabend bei der Landesmeisterschaft in Riesa vier Landesmeistertitel sowie einen zweiten und einen dritten Platz geholt. Insgesamt sechs Teams mit 200 Sportlerinnen sowie 220 Fans hatten sich aus dem Vogtland auf den Weg an die Elbe gemacht. "Es ist schön, so viel Unterstützung von Familie und Freunden zu bekommen. Man fühlt sich stolz und ist auch stolz auf sich selbst. Es ist eine total tolle Erfahrung", sagte Vereinsvorstand Claudia Minz.