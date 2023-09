Auerbachs Bauamtsleiter Patrick Ziesche sieht das Projekt als große Chance, dem Göltzschtal nachhaltig ein neues Gesicht zugeben. "Man presst 20 Jahre Stadtentwicklung in zwei, drei Jahre Bauzeit. Im Kerngebiet Freudental, da wird man das meiste sehen", sagt er. "Wir werden ganz viel an den Rändern haben: Schlossinsel Rodewisch, Stadtpark Auerbach, auch der untere Bahnhof ist ein Herzdrücker, den man in dem Zusammenhang lösen kann."