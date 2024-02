Am vergangenen Sonnabend wurde am späten Nachmittag eine 64 Jahre alte Frau im Plauener Ortsteil Neundorfer Vorstadt schwer verletzt. Ein Mann, der in Begleitung einer Frau im Alter von 60 und 70 Jahren war, hatte sie mit Reizgas besprüht und gegen ein Metallgeländer gestoßen. Die Frau stürzte und kam in ein Krankenhaus zur stationären Behandlung. Die Polizei sucht nun nach Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls.