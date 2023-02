Nach einem Gespräch über die Zukunft des Krankenhauses im vogtländischen Reichenbach hat das Sozialministerium Unterstützung signalisiert. Es werde nun ein Konzept für ein medizinisches Zentrum entwickelt, um die Versorgung in der Region zu sichern. In etwa einem Monat sollen mit allen Beteiligten die Fortschritte ausgewertet werden, teilte Sozialministerin Petra Köpping (SPD) am Mittwoch mit. "Grundsätzlich steht der Freistaat zu seiner Zusage, bei Investitionen zu unterstützen", sagt sie.

Die Paracelsus Klinik in Reichenbach wird Ende März geschlossen. Ein Gesundheitszentrum soll die medizinische Versorgung der Region danach sicherstellen. Bildrechte: dpa