Ein brennender Lastwagen hat am Mittwochmorgen den Verkehr auf der A72 im Vogtland lahmgelegt. Richtung Leipzig ist die Autobahn zwischen dem Dreieck Hochfranken und Pirk gesperrt. Laut Polizei hatte ein Obst- und Gemüselaster in der Nahe der Rastanlage Großzöbern aus unbekannter Ursache Feuer gefangen. Der Fahrer konnte den Laster auf dem Standstreifen stoppen und sich in Sicherheit bringen. Die Zugmaschine brannte aus. Derzeit laufen noch Löscharbeiten. Wie lange diese dauern, ist offen.