Die Geschichte der Pfannkuchen ... ... die auch Krapfen genannt werden, lässt sich nicht genau klären. Schon die alten Römer haben sie bei ihren ausschweifenden Frühlings-Festen gebacken und in rauen Mengen verzehrt. Auch in der Zeit Karl des Großen belegen Urkunden ein Schmalzgebäck namens "crapho".

In Wien beansprucht man die Urheberschaft des modernen Faschingskrapfens für sich. Hofratsköchin Cäcilie Krapf erfand Anfang des 19. Jahrhunderts die so genannten "Cillykugeln". Allein im Jahr des Wiener Kongresses 1815 sollen davon zehn Millionen Stück bei offiziellen Anlässen verspeist worden sein. ichkoche.at