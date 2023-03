Vor jeder Sprengung etwas nervös

Doch auch nach 40 Jahren Berufserfahrung ist der Sprengmeister immer etwas aufgeregt: "Bei einer Sprengung ist man immer nervös. Das ist gar keine Frage." Gerade bei der alten A45-Talbrücke sei Fingerspitzengefühl gefragt, denn das Bauwerk liegt besonders nah an der neu gebauten Autobahnbrücke, sagt Schneider. 45 Kilo Sprengstoff werden ausreichen, um die alte Brücke zu Fall zu bringen.

Bei einer Sprengung ist man immer nervös. Das ist gar keine Frage. Michael Schneider Sprengmeister aus Plauen

Dabei komme es nicht auf die Menge der Sprengmittel an, sagt er: "Bei diesen Abbruchsprengungen ist keine große Menge an Sprengstoff gefragt. Es kommt darauf an, an statisch relevanten Punkten der Brücke die Statik herauszunehmen." Die Erdanziehungskraft würde dann den Rest erledigen, sagt der Sprengmeister.

Höchste Brücke und Olympia-Schanze gesprengt

Ob Hochhäuser oder 300 Meter hohe Schornsteine - Michael Schneider hat schon an Gebäuden verschiedener Größen Sprengstoff angelegt. Vergangenes Jahr war es die 500 Meter lange und mit 70 Metern höchste Brücke Deutschlands bei Rinsdorf in Nordrhein-Westfalen, die er dem Erdboden gleich machte. Sprengmeister Michael Schneider vor der Talbrücke Rinsdorf in Nordrhein-Westfalen, die vergangenes Jahr gesprengt wurde. Bildrechte: dpa

Meine Frau sagt oft, wenn ich einen hohen Schornstein sehe - 'Moment, der muss nicht gesprengt werden. Du kannst weiter.' Michael Schneider Sprengmeister aus Plauen

Im Jahr 2007 sprengte der Vogtländer die knapp 120 Meter hohe Olympia-Schanze in Garmisch-Partenkirchen. Fährt da ein Sprengmeister nicht auch mit einem besonderen Blick durchs Land? Schneider muss schmunzeln: "Meine Frau sagt oft, wenn ich einen hohen Schornstein sehe - 'Moment, der muss nicht gesprengt werden. Du kannst weiter fahren.'"

Von Autobahnbrücke bleiben 14.500 Tonnen Schutt übrig

Es ist Punkt 11 Uhr an der A45-Talbrücke bei Siegen in Nordrhein-Westfalen. Die Rettungshunde haben niemanden gefunden, der sich in der Absperrzone befindet. Die Wärmebildkameras der Drohnen geben auch keinen Alarm. Das Zeichen für Michael Schneider, auf den Zündknopf zu drücken: "Drei! Zwo! Eins! Zündung!" In wenigen Sekunden fällt die 327 Meter lange Autobahnbrücke zu Boden. Von ihr bleibt nur ein Berg mit 14.500 Tonnen Schutt übrig.

Michael Schneider ist zufrieden: "Es ist super gelaufen. Die Brücke ist planmäßig ins Bett gefallen." Natürlich sei er sich sicher gewesen, dass die Sprengung klappt und muss lachen: "Wenn wir nicht sicher gewesen wären, hätten wir die Sprengung nicht ausgeführt." Für den Sprengmeister geht es im Mai in Lüdenscheid weiter. Dort wird er an der 453 Meter langen Talbrücke Rahmede den Sprengstoff zünden und das nächste Stück Ingenieurskunst vergangener Jahrzehnte in sich zusammenfallen lassen.