Das Feuer in der Trainingshalle der Ringer in Markneukirchen Anfang Mai hat einen Schaden von rund 700.000 Euro verursacht. Das sagte der Markneukirchner Bürgermeister Andreas Rubner MDR SACHSEN. Demnach hätten die Untersuchungen länger gedauert. Auch Fragen mit der Versicherung seien noch zu klären.

Am 22. Juli finden laut Rubner Gespräche mit der Sportförderung statt, um auszuloten, welche Fördertöpfe für den Wiederaufbau der Halle genutzt werden könnten. Danach richteten sich die Planungen für 2022 und 2023.

Ende April war in der Trainingsstätte der Bundesligamannschaft von AV Germania Markneukirchen ein Feuer ausgebrochen. Das Gebäude stand nach Sanierungsarbeiten kurz vor der Fertigstellung. Die der Halle, in der Ringer vom Grundschulalter bis in den Seniorenbereich trainieren, wurde größtenteils zerstört. Verletzt wurde niemand. Nach dem Brand hatte der Deutsche Ringerbund zu einer Spendenaktion aufgerufen.