Ende des Jahres 2026 werden Plauen und Glauchau an das Mitteldeutsche S-Bahn-Netz angeschlossen. Wie der Verkehrsverbund Vogtland am Dienstag mitteilte, hat die Länderbahn den Zuschlag erhalten und wird künftig S-Bahnen von Halle über den Flughafen Leipzig/Halle und durch den Leipziger City-Tunnel nach Glauchau sowie Plauen fahren. Bisher müssen Reisende noch in Werdau beziehungsweise Gößnitz umsteigen. Dort besteht Anschluss die S5/S5X der Linie Zwickau - Halle. Die neuen Züge von und nach Glauchau sowie Plauen werden künftig an die Zwickauer Züge angekoppelt.